739 человек умерли от коронавируса в граничащих с Псковской областью странах

22:10, 24 августа 2020, ПАИ

74 080 человек заразилось коронавирусом в граничащих с Псковской областью странах – в Эстонии, Латвии и Белоруссии. Зарегистрировано 739 летальных исходов, сообщают медицинские службы трёх стран.

По состоянию на 24 августа в Эстонии общее количество заболевших достигло 2 275 человек, погибло – 64. В Латвии 1 337 человек были инфицированы коронавирусом, погибло – 33. В Белоруссии коронавирусом заразилось 70 468 человек, погибло – 642.

По последним данным, в мире коронавирусом заразилось более 23,5 млн человек, свыше 16 млн – выздоровело, более 812 тысяч – умерло. В России коронавирусом заболели 961 493 человека, 773 095 пациентов выздоровело, 16 448 – умерло. В Псковской области выявлено 4 458 случаев заражения коронавирусом, 3 169 человек выздоровело, 61 – умер.