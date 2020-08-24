Немецкие врачи заявили об отравлении Навального

19:44, 24 августа 2020, ПАИ

Немецкие врачи назвали отравление причиной болезни Алексея Навального, сообщает RT.

В заявлении германской клиники Charite, где блогер находится на лечении, говорится, что результаты обследования Алексея Навального указывают на отравление веществом группы ингибиторов холинэстеразы, однако конкретное вещество ещё не известно, проводятся исследования.

В настоящее время Алексей Навальный продолжает находиться в искусственной коме в реанимации. Состояние его здоровья серьёзное, но сейчас острой угрозы для жизни нет, уточняют немецкие врачи.

Утром 20 августа Алексея Навального госпитализировали после экстренной посадки в Омске самолёта, на котором он возвращался в Москву из Томска. 22 августа его перевезли на лечение в Германию и доставили в берлинскую университетскую клинику Charite.