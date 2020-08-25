В Пскове откроется первая ясельная группа для детей от 0 до 1,5 лет

16:50, 25 августа 2020, ПАИ

Ясельная группа для детей от 0 до 1,5 лет откроется впервые в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В детском саду №25 возведена пристройка на 80 мест для детей дошкольного возраста от 0 до 3 лет. В одной из групп будут принимать детей от 0 до 1,5 лет. Для малышей закуплены специальные низкие столы и стулья, уже установлены стулья для кормления и столы для пеленания грудных детей. За каждым ребенком будет закреплен свой шкафчик и горшок с индивидуальными картинками, чтобы он учился сопоставлять и запоминать.

Кроме того, в пристройке располагаются еще 3 комфортные группы с просторными спальнями. Каждая оснащена рециркуляторами и теплыми непромокаемыми наматрасниками. В ванных комнатах установлены обогреватели для перебойной подачи горячей воды.

Также помещение оснащено новым оборудованием в пищеблоке, прачечной, медицинском кабинете.

Через две недели пройдет приемка к новому учебному году детского сада «Золотой ключик». Двери для дошколят руководство детсада планирует открыть к началу октября. В материале ПАИ читайте, как устроены новые ясли в детском саду «Золотой ключик».