0
18:10
На мосту через реку Шелонь в Дедовичском районе завершился монтаж балок пролётного строения
17:41
Светофор появится на улице Герцена в Пскове
17:27
Борис Елкин о реконструкции улицы Леона Поземского: Стройка на долгое время
17:06
Площадь Ленина в Пскове отремонтируют в 2021 году
16:57
Дорогу на улице Лужской в Пскове отремонтируют к середине осени
16:14
Ещё четыре человека заболели коронавирусом в санатории «Гороховое озеро»
16:04
Псков на карте приграничного сотрудничества - Кристина Кобызь в прямом эфире ПАИ-live
Еще новости
Общество

Александр Братчиков о ремонте «Золотого ключика»: Хочется, чтобы все детские сады были такими же

25 августа глава администрации Пскова Александр Братчиков в рамках рабочего выезда оценил ремонт детсада № 25 «Золотой ключик». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Александру Братчикову показали новую пристройку под ясли на 80 мест, новые игровые площадки, веранды, искусственное покрытие, игровой инвентарь.

Заведующая детсадом Елена Кондратова рассказала, что с 2003 года дети занимаются по системе Монтессори, где особое место уделено сенсорному воспитанию при помощи дидактических занятий и специально организованной среды. В первую очередь ведется работа над самостоятельностью ребёнка и всесторонним его развитием.

«Безусловно, результат очень хороший. Здесь есть все для качественного развития детей от грудничкового возраста до трёх лет. Хотелось бы, конечно, чтобы все детские сады были такими, как этот. Если мы сможем обеспечить комфортное детство, хорошие воспоминания для наших детей, то мы сможем обеспечить и их будущее», - заключил Александр Братчиков.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

На мосту через реку Шелонь в Дедовичском районе завершился монтаж балок пролётного строения
25 августа 2020
На мосту через реку Шелонь в Дедовичском районе завершился монтаж балок пролётного строения
Светофор появится на улице Герцена в Пскове
25 августа 2020
Светофор появится на улице Герцена в Пскове
Борис Елкин о реконструкции улицы Леона Поземского: Стройка на долгое время
25 августа 2020
Борис Елкин о реконструкции улицы Леона Поземского: Стройка на долгое время
Площадь Ленина в Пскове отремонтируют в 2021 году
25 августа 2020
Площадь Ленина в Пскове отремонтируют в 2021 году
Дорогу на улице Лужской в Пскове отремонтируют к середине осени
25 августа 2020
Дорогу на улице Лужской в Пскове отремонтируют к середине осени
Ещё четыре человека заболели коронавирусом в санатории «Гороховое озеро»
25 августа 2020
Ещё четыре человека заболели коронавирусом в санатории «Гороховое озеро»
Псков на карте приграничного сотрудничества - Кристина Кобызь в прямом эфире ПАИ-live
25 августа 2020
Псков на карте приграничного сотрудничества - Кристина Кобызь в прямом эфире ПАИ-live
Молодожёны из Пскова попросили гостей приходить на свадьбу с собачьим кормом
25 августа 2020
Молодожёны из Пскова попросили гостей приходить на свадьбу с собачьим кормом

Идет загрузка...