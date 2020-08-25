Александр Братчиков о ремонте «Золотого ключика»: Хочется, чтобы все детские сады были такими же

17:01, 25 августа 2020, ПАИ

25 августа глава администрации Пскова Александр Братчиков в рамках рабочего выезда оценил ремонт детсада № 25 «Золотой ключик». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Александру Братчикову показали новую пристройку под ясли на 80 мест, новые игровые площадки, веранды, искусственное покрытие, игровой инвентарь.

Заведующая детсадом Елена Кондратова рассказала, что с 2003 года дети занимаются по системе Монтессори, где особое место уделено сенсорному воспитанию при помощи дидактических занятий и специально организованной среды. В первую очередь ведется работа над самостоятельностью ребёнка и всесторонним его развитием.

«Безусловно, результат очень хороший. Здесь есть все для качественного развития детей от грудничкового возраста до трёх лет. Хотелось бы, конечно, чтобы все детские сады были такими, как этот. Если мы сможем обеспечить комфортное детство, хорошие воспоминания для наших детей, то мы сможем обеспечить и их будущее», - заключил Александр Братчиков.