1 439 человек заболели коронавирусом в Пскове

08:57, 26 августа 2020, ПАИ

В Пскове коронавирусом заразились 1 439 человек. За минувшие сутки количество заражённых COVID-19 в городе увеличилось на восемь человек, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

По количеству заразившихся коронавирусом в регионе Псков занимает первое место, на втором – Великие Луки (868 случаев), на третьем – Псковский район (389 случаев).

Всего в Псковской области выявлено 4 527 случаев заражения коронавирусом, 3 193 человека выздоровело, 61 – умер.