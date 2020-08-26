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Общество

1 439 человек заболели коронавирусом в Пскове

В Пскове коронавирусом заразились 1 439 человек. За минувшие сутки количество заражённых COVID-19 в городе увеличилось на восемь человек, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

По количеству заразившихся коронавирусом в регионе Псков занимает первое место, на втором – Великие Луки (868 случаев), на третьем – Псковский район (389 случаев).

Всего в Псковской области выявлено 4 527 случаев заражения коронавирусом, 3 193 человека выздоровело, 61 – умер.

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За сутки коронавирусом в России заразились 4676 человек 211 тысяч россиян остаются под наблюдением из-за коронавируса Ещё пять человек заразились коронавирусом в Великих Луках 1 439 человек заболели коронавирусом в Пскове Ещё 24 жителя Псковской области вылечились от коронавируса 4 527 жителей Псковской области заразились коронавирусом В Великих Луках коронавирусом заболели 863 человека 1431 человек заболел коронавирусом в Пскове Ещё 41 человек заразился коронавирусом в Псковской области 739 человек умерли от коронавируса в граничащих с Псковской областью странах
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