Ещё пять человек заразились коронавирусом в Великих Луках
В Великих Луках коронавирусной инфекцией заразилось 868 человек. За минувшие сутки количество заболевших COVID-19 в городе увеличилось на пять человек, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.
По количеству заразившихся коронавирусом в регионе Великие Луки занимают второе место, на первом – Псков (1 439 случаев), на третьем – Псковский район (389 случаев).
Всего в Псковской области зарегистрировано 4 527 случаев заражения коронавирусом, 3 193 человека выздоровело, 61 – умер.