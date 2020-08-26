Ещё пять человек заразились коронавирусом в Великих Луках

09:15, 26 августа 2020, ПАИ

В Великих Луках коронавирусной инфекцией заразилось 868 человек. За минувшие сутки количество заболевших COVID-19 в городе увеличилось на пять человек, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

По количеству заразившихся коронавирусом в регионе Великие Луки занимают второе место, на первом – Псков (1 439 случаев), на третьем – Псковский район (389 случаев).

Всего в Псковской области зарегистрировано 4 527 случаев заражения коронавирусом, 3 193 человека выздоровело, 61 – умер.