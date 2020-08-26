За сутки коронавирусом в России заразились 4676 человек

10:30, 26 августа 2020, ПАИ

4676 человек заразились коронавирусом в России за сутки. Такие данные приводит информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

За последние сутки коронавирус был выявлен во всех 85 регионах страны. Всего в России коронавирусом заболели 970 865 человек. За последние сутки умерло 115 человек, за весь период – 16 683. За весь период выздоровело 786 150 человек.

В Псковской области, согласно последним данным, коронавирусом заразились 4527 человек.