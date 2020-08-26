Псковские учителя физкультуры прошли тренинг от ведущего эксперта по тэг-регби

15:04, 26 августа 2020, ПАИ

Менеджер международной программы «Займись регби – Get into Rugby» в России, главный судья школьной регбийной лиги Федерации регби Курской области, старший тренер детско-юношеских команд ЦСКА (Курск) Александр Тупицын провёл в Пскове семинар для учителей физической культуры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Базовый курс тэг-регби прошли учителя средних общеобразовательных и спортивных школ, а также преподаватели кафедры физической культуры и здоровьесбережения Псковского государственного университета. Семинар прошёл на площадке вуза.

Семинар включал в себя практическое занятие по тэг-регби, практикум для судей, а также знакомство с веб-сайтом программы «Займись регби» – обширным ресурсом методических материалов для занятий регби в школах. По словам организатора мероприятия, любой учитель физкультуры сможет с легкостью ознакомиться с планами уроков, видео и описаниями упражнений, размещенных на сайте, и проводить занятия с детьми.

Программу «Займись регби» реализует Федерация регби России на основе международной программы Get into rugby, которая направлена на развитие детского регби. «Займись регби» – программа популяризации регби в школах и ознакомления учителей физкультуры и детей с регби.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников заключил соглашение с руководством регби-клуба «ЦСКА». Глава региона выразил уверенность в популяризации данного вида спорта среди молодёжи.