ПсковГУ реализует проект «плавучего университета» в Арктике

21:47, 22 августа 2020, ПАИ

Псковский государственный университет и компания «Русарк» планируют реализовать совместный проект «плавучего университета» в акватории Северного Ледовитого океана. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в ходе видеообращения к жителям региона, опубликованном в Instagram.

Михаил Ведерников напомнил, что на днях между администрацией Псковской области и Русским географическим обществом было подписано соглашение о взаимодействии. Он подчеркнул, что у Псковской области намечены серьёзные совместные планы с Русским географическим обществом в сфере науки и образования.

«Одним из партнёров и базой для размещения штаб-квартиры Русского географического общества в Псковской области станет наш ПсковГУ», – отметил глава региона.

В рамках подписанного соглашения составлена дорожная карта реализации ряда перспективных проектов по разным направлениям сотрудничества. К примеру, в их число входят проекты «Плавучий университет» и «Корабль надежды».

«Самая амбициозная идея – совместный проект ПсковГУ и компании «Русарк»: «плавучий университет» в акватории Северного Ледовитого океана, который даст возможность студентам изучать природу и географические особенности высоких широт. Прежде всего, это касается обучающихся по направлениям «география» и «биология», но студенты других профилей также смогут поучаствовать в рамках эковолонтёрства», – заключил Михаил Ведерников.