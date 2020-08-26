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Общество

Сюжет о Псковской области показали на Первом канале

Сюжет о Псковской области показали 25 августа в программе «Доброе утро» на Первом канале. В настоящий момент сюжет можно посмотреть на официальной странице Первого канала в YouTube.

В выпуске рассказывается о Псковском кремле, который на своём веку выдержал почти две сотни нападений и осад, а также о Троицком соборе.

«Официальные данные нам говорят, что Пскову 1 117 лет. А данные археологов нам говорят о том, что древней Псковской земле более полутра тысячи лет. Город приграничный, первый принимал на себя вражеские удары. У псковичей есть даже присказка: «Год горим, год воюем, год живём», – говорится в выпуске.

Также отдельно рассказывается об Изборской крепости, Изборско-Мальской долине и Мальском озере. «Десять тысяч лет назад на этом месте сошёл последний ледник и оставил после себя нечто невероятное», – отмечает диктор в сюжете.

Съёмочная группа программы «Доброе утро» Первого канала работала в Псковской области 26 и 27 июля.

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