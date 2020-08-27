Ещё десять человек заболели коронавирусом в Пскове

09:46, 27 августа 2020, ПАИ

В Пскове коронавирусом заразились 1 449 человек. За минувшие сутки количество заражённых COVID-19 в городе увеличилось на десять человек, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

По количеству заразившихся коронавирусом в регионе Псков занимает первое место, на втором – Великие Луки (873 случая), на третьем – Псковский район (391 случай).

Всего в Псковской области выявлено 4 556 случаев заражения коронавирусом, 3 214 человек выздоровело, 61 – умер.