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Общество

873 человека заразились коронавирусом в Великих Луках

В Великих Луках коронавирусной инфекцией заразилось 873 человека. За минувшие сутки количество заболевших COVID-19 в городе увеличилось на пять человек, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

По количеству заразившихся коронавирусом в регионе Великие Луки занимают второе место, на первом – Псков (1 449 случаев), на третьем – Псковский район (391 случай).

Всего в Псковской области зарегистрировано 4 556 случаев заражения коронавирусом, 3 214 человек выздоровело, 61 – умер.

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