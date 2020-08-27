Решается вопрос об избрании меры пресечения для сбившего насмерть двух детей водителя

10:55, 27 августа 2020, ПАИ

Решается вопрос об избрании меры пресечения для сбившего насмерть двух детей водителя. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По факту дорожно-транспортного происшествия в Великих Луках 26 августа, где погибли дети 4 лет и 10 месяцев, следственным отделом ОМВД России по городу Великие Луки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ.

«В рамках расследования проводится значительный объем следственных действий, назначены экспертизы. Решается вопрос об избрании водителю меры пресечения», - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что дорожная авария произошла 26 августа в 13:30 в городе Великие Луки у дома №31 по улице Новосокольнической. 66-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 совершил наезд на женщину, которая двигалась в попутном направлении по краю проезжей части с двумя маленькими детьми. После этого водитель транспортного средства не справился с управлением и съехал в кювет.

В результате ДТП оба ребенка скончались на месте. Водитель, совершивший наезд на пешеходов, был трезв.

Видео с места ДТП в Великих Луках, где погибли двое детей.