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Общество

Решается вопрос об избрании меры пресечения для сбившего насмерть двух детей водителя

Решается вопрос об избрании меры пресечения для сбившего насмерть двух детей водителя. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По факту дорожно-транспортного происшествия  в Великих Луках 26 августа, где погибли дети 4 лет и 10 месяцев,  следственным отделом ОМВД России по городу Великие Луки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ.

«В рамках расследования проводится значительный объем следственных действий, назначены экспертизы. Решается вопрос об избрании водителю меры пресечения», - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что дорожная авария произошла 26 августа в 13:30 в городе Великие Луки у дома №31 по улице Новосокольнической.  66-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 совершил наезд на женщину, которая двигалась в попутном направлении по краю проезжей части с двумя маленькими детьми. После этого водитель транспортного средства не справился с управлением и съехал в кювет.

В результате ДТП оба ребенка скончались на месте. Водитель, совершивший наезд на пешеходов, был трезв.

 Видео с места ДТП в Великих Луках, где погибли двое детей.

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