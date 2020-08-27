Приграничное сотрудничество на пользу псковичам: интервью Кристины Кобызь

22:56, 27 августа 2020, ПАИ

Что даёт Пскову участие в программах приграничного сотрудничества, какие места и объекты в пределах города будут реконструированы, а также как можно использовать исторические территории – об этом автор проекта «На ходу» Александр Машкарин пообщался в прямом эфире ПАИ-live с Кристиной Кобызь, председателем комитета по реализации программ приграничного сотрудничества администрации города Пскова.

Места хватит всем

– Кристина, Псков участвует сразу в нескольких программах приграничного сотрудничества и на эти средства преображается. Сегодня мы поговорим о том, как выполняются программы, какие общественные территории в ближайшее время будут запущены в строй, ну и, конечно, о перспективах программ сотрудничества и их реализации в нашем замечательном городе. Давайте вкратце напомним, в каких программах наш город сейчас участвует, что это за программы и какие средства по ним выделяются.

– Я буду отвечать от имени администрации города Пскова, так как возглавляю комитет, который занимается и приграничьем, и туризмом, и это очень хорошая кооперация и комбинация. Администрация города Пскова действительно участвует в реализации проектов по трём программам приграничного сотрудничества: это и «Россия – Латвия» на период 2014-2020 годов, и «Россия – Эстония» на тот же период, а также мы участвуем в проекте программы «Регион Балтийского моря». Наше географическое положение позволяет участвовать во всех приграничных программах и привлекать финансирование для развития наших приграничных территорий. Администрация города Пскова, являясь партнёром, как вы наверняка видели в городе, благоустраивает три инфраструктурных проекта, которые уже близки к завершению. Один проект в рамках программы «Россия – Латвия» – это реконструкция сквера на Четырёх углах, его официально называют «сквер 60-летия Октября», но мы ходатайствовали о его переименовании в сквер Искусств. Есть желание, чтобы люди могли там выражать своё и общественное, и политическое мнение, а также свои художественные умения.

– Я бы предложил начать с конца: сначала художественные, а потом политические.

– Многие считают сквер Гайд-парком, поэтому пишут: «Оставьте, пожалуйста, нам такую возможность». Реконструкция парка идёт с небольшим опережением. Конец контракта – 15 октября этого года, но в эту субботу планировалось сделать для жителей небольшое открытие. Там установлены малые архитектурные формы, готова площадка, открыта небольшая детская площадка для того, чтобы мамочки с детьми могли посидеть с коляской в сквере, а другие дети могли поиграть рядом. Там будут установлены скульптуры Вагина [кузнец Евгений Вагин. – ПАИ], которые были временно демонтированы. Они найдут своё место в этом парке, как и небольшая скульптура в виде сердца, которая говорит о том, что мы, жители, любим свой город, должны им гордиться, должны любить его и беречь. Приезжающие туристы могут сфотографироваться рядом с этой небольшой инсталляцией.

– Что станет центром композиции? Там же большая территория.

– Большая территория как раз позволит проводить разные массовые культурные мероприятия. Там будет выход электричества для того, чтобы можно было подключить аппаратуру и сделать небольшую сцену. Библиотека там нашла себе небольшой кусочек для книгообмена. 25 августа было проведено маленькое торжественное мероприятие – были посажены деревья: собрали проектных менеджеров из города Пскова, пригласили областную администрацию, к уже посаженным берёзам и липам посадили 12 остролистных красных клёнов, пять елей, которые через несколько лет превратят этот небольшой сквер в зелёную зону отдыха горожан.

– Ещё один вопрос, приземлённый. Там поставили туалет, таких туалетов в городе стояло несколько, но все они были, скорее, вывеской и не работали. Вместе с открытием сквера это волшебное заведение тоже заработает?

– На данной территории он был предусмотрен, так как действительно многие жители и туристы обращались с тем, что «давайте всё-таки обустроим эти территории и такими комнатами». Поэтому в рамках проекта он был предусмотрен, будет открыт и приспособлен для маломобильных групп населения. Все работы должны быть завершены к 15 октября этого года, но на самом деле многое будет завершено уже к этой субботе.

– То есть в субботу-воскресенье можно прийти и посмотреть?

– Да.

– Музыка играть будет?

– Будет тихая музыка, два номера. Так как массовые мероприятия сейчас не разрешены в полную силу, то это будет совсем небольшой концерт. Жители могут и посмотреть выставку-пленэр детской художественной школы, и поучаствовать в квесте, который организует библиотека, ну и просто погулять, посидеть в новом сквере.

– В общем, такое камерное, домашнее открытие.

– Да.

Остров с двумя мостами

– Хорошо, это один сквер. Ещё две территории?

– Ещё одна – это территория между Красноармейской набережной и Спасо-Преображенским Мирожским монастырем. Это будет ещё один парк, ещё одна благоустроенная территория. Её завершение тоже планируется в октябре этого года. Это продолжение реконструкции дендропарка, которую администрация начинала в рамках программы приграничного сотрудничества «Эстония – Латвия – Россия».

– Международный проект.

– Ещё в то время – с 2011 по 2014 год – мы привлекли 26 миллионов, для того чтобы был приведён в порядок первый кусочек сквера, и теперь, естественно, в рамках другой программы продолжим реконструкцию до пляжа. Данный кусочек – исторический ландшафт. Конечно же с научно-методическим советом много раз согласовывалось то, что можно сделать. Разрешено не всё, что бы хотелось воплотить для горожан. Это будет тихое экологичное городское место, мы даже хотим организовать на острове экологический класс для школьников.

– На острове, который уже есть в дендропарке?

– Нет, я не про этот остров.

– Будет ещё один остров?

– Я про тот остров, который был. Русло реки Мирожки мы расширили и восстановили исторический остров. На самом деле в проектной документации нам было разрешено сделать только так, как это было раньше. И поэтому это место будет не только для отдыха горожан, но и, мне кажется, точкой притяжения туристов, которые увидят, как разливалось русло Мирожки. Там будет перекинуто два мостика на этот остров, можно будет созерцать. Там прекрасный вид на собор, на Мирожский монастырь; там будут организованы очень сдержанные пешеходные дорожки, небольшое освещение, для того чтобы парк был доступен и безопасен в любое время года.

– Это будут новые мостики? Потому что старый там есть, но он уже корявенький.

– Это будет и старый реконструированный мост, и ещё один новый. Они будут стилизованы под старину, так, как это было раньше. Мы стараемся не нарушать общего исторического ландшафта. На Красноармейской набережной будет две смотровые площадки: одна ближе к пляжу, другая ближе к дендропарку – для того чтобы туристы могли остановиться, припарковаться, послушать историческую информацию, полюбоваться парком, ну и, наверно, спуститься и прогуляться.

– Я буквально несколько дней назад был в этом месте – там работы ещё непочатый край. Успеют ли их за два месяца закончить?

– Да, на самом деле, когда мы разыграли этот контракт и начинали работу, строителям нужен был мороз, а этой зимой, к сожалению, была очень мягкая погода. Поэтому сначала было действительно очень сложно копать, потом высоко стояла вода. И небольшое промедление здесь есть. Но при этом сооружена внутренняя – и открытая, и закрытая – система дренажа. Место болотистое, вы видите, раньше там было сложно ходить, а теперь мы хотим его сделать привлекательным и доступным для всех, пришлось проложить большую систему дренажа в несколько километров. Кажется, что ничего не делалось, а на самом деле там прокладывался дренаж. Теперь остались только дорожки, внешнее благоустройство и посадка 200 растений, на посадку которых мы наверняка пригласим, если получится по погодным условиям, всех горожан и хотели бы сами принять в этом участие. Свыше 200 кустарников и деревьев – это те деревья, которые впитывают влагу и помогут этой территории не быть заболоченной: ивы и большое количество кустов будут высажены там до 15 октября. Мы планируем закрыть контракт и выполнить все работы в срок.

– Крутитесь как хотите, но сроки поджимают, да?

– Да. На самом деле глава администрации Александр Николаевич [Братчиков. – ПАИ] регулярно выезжает, мы контролируем работу с подрядчиком, и международный проект нас подстёгивает. Понимаете, участие в таких программах и проектах, где каждые полгода есть финансовые отчёты, очень жёстко регламентировано. Мы привлекаем, как вы правильно сказали, 90 % финансирования, но его выделяют только тогда, когда ты пионер, всё делаешь вовремя и правильно.

Палки для прогулки

– И третья площадка?

– Третья площадка находится тоже в историческом центре города. Это предмет ещё одной нашей гордости: реконструкция усадьбы Беклешева – так мы назвали его для того, чтобы нам было легче работать с культурно-историческим наследием. Мы нашли, что там жили три губернатора, назвали его Домом губернатора и в рамках реконструкции будем приспосабливать для туристского городского информационного центра. Хотелось бы там ещё создать центр креативных индустрий, чтоб это стало магнитом не только для горожан, но и для туристов.

– Вас не смущает, что такой магнит будет находиться несколько в стороне от исторических маршрутов, по которым водят туристов?

– Не то что не смущает, а даже радует, что мы начинаем развивать набережную. Столько средств и сил было положено на то, чтобы реконструировать набережную реки Великой! Теперь она является очень красивой, замечательной прогулочной зоной. Многие говорят о том, что не хватает, может быть, каких-то мест, куда можно было бы зайти, где можно было бы выпить кофе, не хватает местечек, которые в дальнейшем бы служили нашей молодёжи, для реализации стартапов, для выпускников ПсковГУ. Мы хотим развить это место для того, чтобы сюда тоже приходили и жители, и туристы.

– В общем, на набережной Великой теперь можно будет не только пройтись туда-сюда, но и остановиться в замечательном уютном месте.

– Там можно будет даже взять велосипед напрокат. Мы видим, что и скутеры, и самокаты пользуются популярностью, сейчас много экскурсий и с нордическими палками. В наших планах ещё и оказывать такие услуги туристам и горожанам.

– Этот объект тоже до 15 октября?

– Этот объект не до 15 октября, а до конца этого года – до декабря 2020 года. Работы идут на самом деле в срок, задержек никаких нет. Сейчас уже сделаны все внутренние работы, объект стоит под крышей, около отмостки работают археологи: это место историческое, понятно, что могут быть какие-то находки. Мы разговариваем с подрядчиком и очень надеемся, что к концу года здание будет сдано, а открытие и его наполнение произойдут в апреле-мае 2021 года.

– На будущий год эти объекты, о которых вы рассказали, сдаются. Программа «Россия – Латвия» и «Россия – Эстония» тоже рассчитана на 2014-2020 годы. Будет ли Псков участвовать в новых программах? И есть ли какие-то проекты, с которыми наш город собирается выходить в эти программы?

– Да, конечно же, в 2021 году стройки и реконструкции планируется закончить, но этим не заканчиваются наши проекты. Несмотря на то что сейчас мы не можем реализовать все наши совместные мероприятия с партнёрами, я должна сказать, что эти проекты на самом деле великолепная вещь для кооперации между партнёрами из Российской Федерации, из Латвии, из Эстонии. Ты всегда чему-то учишься у партнёров. В наших проектах запланированы совместные фестивали, обмены школьниками, совместные посадки деревьев и участие в разных тренингах. К сожалению, сейчас это невозможно сделать офлайн, и поэтому мы проводим все эти мероприятия онлайн. Также запланированы по одному из проектов и инфотуры, и пресс-туры, и блогеры к нам должны приехать. Мы хотим тем самым продвигать город и облагороженные объекты. Проекты закончим к концу 2022 года, а в сентябре мы открываем ещё два новых проекта: это бизнес-инкубатор и школа.

Подводная часть айсберга

– На следующий проектный период у нас уже есть планы: в рамках данных проектов мы изготовим проектно-сметную документацию для реконструкции других территорий.

– Не секрет каких?

– Мы хотим сделать центр города.

– Так, а конкретнее?

– На градсовете мы выступали с предложением: мы хотели бы спроектировать территорию, где вокруг кинотеатра «Октябрь» и «Гномиков» [территория возле здания на Советской 1/3. – ПАИ] совсем старенькая территория. Мы хотели бы, чтобы центр города тоже стал современным, красивым и доступным для горожан и туристов.

– Администрация города постепенно подступает к реконструкции площади Ленина – пока по ту сторону, но, чувствую, руки дойдут и до самой площади.

– На самом деле проект для части площади Ленина уже был изготовлен, документация готова, и администрация города Пскова имеет намерение в следующем году её реконструировать, деньги заложены в бюджет. А дальше мы субсидиально попробуем искать деньги и в других источниках, почему нет?

– Ой что будет, когда вы этот проект выложите на всеобщее обозрение! Или как? На самом деле вопрос серьёзный: как у вас складываются отношения?

– На самом деле вопрос серьёзный. Конечно же, на градсовете он обсуждался. Мы устраивали и фокус-группы, и информационные кампании, подключаем и молодёжь, и активистов, и архитекторов, и главного архитектора города и области, и очень много на самом деле есть людей, которые за реконструкцию, за то, чтобы были новые, интересные, комфортные, благоустроенные территории. Студенты на нашей стороне.

– Но всегда найдутся и те, кто будет возражать.

– Конечно, но тут всегда должен быть компромисс, как и во всех других делах.

– Удаётся его найти?

– Мы стараемся.

– Мы постоянно говорим с архитекторами о том, как у них складываются отношения с градозащитниками и так называемыми «градозащитниками». Как у вас с этим?

– На самом деле это действительно сложный вопрос. Но это не говорит о том, что «давайте ничего не будем делать». Действительно, сложно найти компромисс, в любом случае любые идеи находят как своих соратников, так и их противников, но я должна сказать, что людей, которые хотят реконструкцию, хотят, чтоб город развивался, больше, чем тех, кто только критикует. Я уверена, что их больше.

– Кристина, все проекты так или иначе связаны с исторической частью города, с территориями, которые ближе к центру. Есть ли какие-то проекты, которые ориентированы, например, на Дальнее Завеличье? Хотя бы на том простом основании, что и к Латвии ближе.

– Нам тоже задают вопросы, почему мы берёмся всё время за центр, почему бы не сделать парк между двумя Западными улицами. Да, хороший парк, где можно сделать и спортивную зону, и зону отдыха, и так далее. Это тоже в наших планах, тем более территориально мы можем привлекать разные программы. Мы можем частями использовать свое финансирование и хотим использовать федеральное – всё это нужно продумать. Допустим, Эколого-биологический центр находится на Завеличье, он тоже один из участников, партнёров нашего проекта, они закупили оборудование для детей – они ходят с ними в поля и ездят в лагеря. У нас есть спорткомитет, который будет устанавливать тренажёры в центре города, но свои мероприятия проводит на разных базах, да? Может быть, это не так видно, но…

– В общем, есть надводная часть айсберга, такая как инфраструктурные объекты, а есть подводная в виде мероприятий, которые более мелкие и менее афишируются.

– На самом деле они должны больше афишироваться. В первые полгода мы начали очень активную работу, провели серию семинаров. К нам приезжали партнёры, мы ходили по городу, выбирали территории и пытались что-то спроектировать. Сейчас это всё запрещено и поэтому ушло в онлайн. Но тем не менее мы обмениваемся опытом, ищем новые решения. Следующее интересное мероприятие – это лагерь для студентов-дизайнеров, ландшафтников, который будем проводить совместно с Резекне и с Ригой. Ребятам будет предложено ночью пойти в город и искать пространство, которое они хотели бы изменить. Рижский ментор говорит, что это здорово: нужно по-другому посмотреть на свой город. Мы готовим это мероприятие пять дней, в онлайне будем пытаться делать его совместно с приграничьем.

– Но в онлайне.

– В онлайне, к сожалению, потому что никто не рискует. Нам не разрешено.

– Как это будет выглядеть? Студенты с мобильным телефоном идут по Рижскому проспекту: «Смотрите, как у нас тут!»

– Они будут в Zoom, у них будут задания, свои эксперты. Преподаватели ПсковГУ, наши эксперты из Пскова будут смотреть за ними, давать задания и свою экспертную оценку. Но вся координация будет через компьютер: можно прямо в телефоне высказывать свои предложения, и тут же на «Гугл.Диске» они будут отображаться. Но всё это будут делать специалисты.

– Я правильно понимаю, что в конечном итоге после этого похода должны родиться хотя бы предпроекты?

– Да.

– Отлично! Я надеюсь, что всё, о чём сегодня говорила Кристина: и сроки проектов, которые мы все наблюдаем и в сквере на Четырёх углах, в так называемом сквере Искусств, и рядом с Мирожским монастырем, и в Доме Беклешева, – действительно будет реализовано в срок. Конечно, очень хочется, чтобы эти проекты не останавливались, чтобы в 2021-2022 годах этих территорий становилось всё больше. Не зря я спросил про Завеличье, потому что уже очень хочется, чтоб и на Дальнее Завеличье пришли эти проекты. Я за язык не тянул – вы вспомнили про этот бульвар между двумя Западными. О нём говорится очень давно. Очень надеюсь, что и город найдёт на это средства, и международные проекты тоже выделят софинансирование.