В Опочке следователи работают на месте пожара на кожгалантерейной фабрике

12:48, 27 августа 2020, ПАИ

27 августа в правоохранительные органы поступило сообщение о возгорании на кожгалантерейной фабрике в Опочке. По этому факту Опочецким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Псковской области проводится доследственная проверка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа из числа сотрудников территориального следственного отдела.

По поручению руководителя управления генерал-майора юстиции Крупени Петра Николаевича, на место происшествия выехали наиболее опытные сотрудники аппарата управления из отделов по расследованию особо важных дел и криминалистики.

Имеются данные о трех пострадавших, которые получили телесные повреждения в результате самостоятельной эвакуации через окно. Им оказывается медицинская помощь в районной больнице.

Работа на месте происшествия продолжается. Устанавливается численный состав работников предприятия и их местонахождение.

Видео с места происшествия>>>.