Пожар на фабрике в Опочке ликвидирован

13:56, 27 августа 2020, ПАИ





Пожар на кожгалантерейной фабрике «Альянс» в Опочке на улице Коммунальной, д. 47, который начался в 8 утра 27 августа, ликвидирован. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, открытое горение ликвидировано в 13:35.

На данный момент пожарные занимаются проливкой сгоревших помещений фабрики.

Ранее сообщалось, что утром 27 августа в Опочке Псковской области произошло возгорание на кожгалантерейной фабрике «Альянс» (фото). Огнем была охвачена большая часть здания - около 130 кв. м. На пожаре пострадали три женщины. Двух работниц фабрики до сих пор не удается найти. На месте происшествия работают следователи. Видео пожара здесь >>>>.