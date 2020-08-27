0
14:45
1 сентября в Псковской области будет солнечно
14:14
Генеральный директор ООО «ЕВРОБИТ» рассказала о сотрудничестве с ОЭЗ «Моглино»
13:22
Премьера моноспектакля «И смех, и грех» артиста Владимира Свекольникова состоится в Пскове
13:11
Почти в три раза сократилось количество внебольничных пневмоний в Псковской области
13:05
Ведерников: В новой инфекционной больнице будет работать лучшая команда
13:04
Еще один фронтовик получил телефон от партии «Единая Россия»
12:45
В шести районах Псковской области превышен средний показатель по коронавирусу
Еще новости
Общество

Пожар на фабрике в Опочке ликвидирован


Фото ПАИ.

Пожар на кожгалантерейной фабрике «Альянс» в  Опочке на улице Коммунальной, д. 47, который начался в 8 утра 27 августа, ликвидирован. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, открытое горение ликвидировано  в 13:35.

На данный момент пожарные занимаются проливкой сгоревших помещений фабрики.

Ранее сообщалось, что утром 27 августа в Опочке Псковской области произошло возгорание на кожгалантерейной фабрике «Альянс» (фото). Огнем была охвачена большая часть здания - около 130 кв. м.   На пожаре пострадали три женщины. Двух работниц фабрики до сих пор не удается найти. На месте происшествия работают следователи. Видео пожара здесь >>>>.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

1 сентября в Псковской области будет солнечно
27 августа 2020
1 сентября в Псковской области будет солнечно
Генеральный директор ООО «ЕВРОБИТ» рассказала о сотрудничестве с ОЭЗ «Моглино»
27 августа 2020
Генеральный директор ООО «ЕВРОБИТ» рассказала о сотрудничестве с ОЭЗ «Моглино»
Премьера моноспектакля «И смех, и грех» артиста Владимира Свекольникова состоится в Пскове
27 августа 2020
Премьера моноспектакля «И смех, и грех» артиста Владимира Свекольникова состоится в Пскове
Почти в три раза сократилось количество внебольничных пневмоний в Псковской области
27 августа 2020
Почти в три раза сократилось количество внебольничных пневмоний в Псковской области
Ведерников: В новой инфекционной больнице будет работать лучшая команда
27 августа 2020
Ведерников: В новой инфекционной больнице будет работать лучшая команда
Еще один фронтовик получил телефон от партии «Единая Россия»
27 августа 2020
Еще один фронтовик получил телефон от партии «Единая Россия»
В шести районах Псковской области превышен средний показатель по коронавирусу
27 августа 2020
В шести районах Псковской области превышен средний показатель по коронавирусу
Игорь Иванов обсудил с главой Порховского района социально-экономическое состояние муниципалитета
27 августа 2020
Игорь Иванов обсудил с главой Порховского района социально-экономическое состояние муниципалитета

Идет загрузка...