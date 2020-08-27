Путин: Россия ведёт себя в отношении Белоруссии сдержаннее западных стран

14:25, 27 августа 2020, ПАИ

Позиция России в отношении событий в Белоруссии гораздо более сдержанная и нейтральная, чем у других стран, в том числе и западных. Об этом заявил президент Владимир Путин 27 августа в интервью Сергею Брилеву. Фрагмент беседы был показан в программе «60 минут» на телеканале «Россия-1».

Владимир Путин отметил, что России небезразлична ситуация, которая происходит в Белоруссии. «Это очень близкая, может, самая близкая к нам страна: и этнически самая близкая, и в языковом плане, и в культурном духовном – каком угодно. У нас десятки, сотни тысяч, если не миллионы, прямых родственных связей. Теснейшая кооперация в промышленности. Достаточно сказать, что из всего объёма импорта сельхозпродукции на российский рынок приходится 90 с лишним процентов», – отметил глава государства.

Также президент заявил, что надеется на мирное решение проблем в Белоруссии. Он сообщил, что просьбе президента Белоруссии Александра Лукашенко сформировал резерв из сотрудников российских правоохранительных органов. Однако эти силы не будут использоваться до тех пор, пока ситуация не начнёт выходить из-под контроля, уточнил Владимир Путин.