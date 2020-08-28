Успение Богородицы празднуют православные 28 августа

07:40, 28 августа 2020, ПАИ

28 августа отмечается Успение Пресвятой Богородицы, сообщает calend.ru. Праздник Успения (кончины) Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии значится одним из двенадцати (двунадесятых) главных праздников Православной церкви. Он предваряется строгим Успенским постом и празднуется православной церковью по новому стилю — 28 августа. В этот день во всех православных храмах проходят торжественные богослужения.

После Вознесения Господа Матерь Божия оставалась на попечении апостола Иоанна Богослова, а в его отсутствие жила в доме его родителей близ горы Елеонской. Для апостолов и всех верующих она была утешением и назиданием. Беседуя с ними, Богоматерь поведала о чудесных событиях Благовещения, бессеменного зачатия и нетленного от нее рождения Христа, его младенчества и всей земной жизни. Подобно апостолам, она насаждала и утверждала христианскую церковь своим присутствием, словом и молитвами.

Пречистое тело Матери Божией было погребено на семейном кладбище. С самого погребения ее христиане чтили гроб Матери Божией и устроили на том месте храм. В храме хранились драгоценные пелены, которыми было повито пречистое и благоухающее тело.

Успенье Пресвятой Богородицы совершается после Успенского поста (период с 14 по 27 августа), который в народе назывался спожинками (или госпожинками), так как праздник Успения знаменовал собой завершение уборки урожая – спожинать означало дожинать. Слово спожинки превратилось в госпожинки по созвучию со словом госпоженка, как иногда в народе называли Богоматерь.

Традиционно в день Успения Пресвятой Богородицы в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре проходит крестный ход. Однако в этом году он отменён в связи со сложной эпидемиологической ситуацией на фоне коронавируса.