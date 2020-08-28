1 462 человека заболели коронавирусом в Пскове

09:36, 28 августа 2020, ПАИ

В Пскове коронавирусом заразились 1 462 человека. За минувшие сутки количество заражённых COVID-19 в городе увеличилось на 13 человек, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

По количеству заразившихся коронавирусом в регионе Псков занимает первое место, на втором – Великие Луки (876 случаев), на третьем – Псковский район (392 случая).

Всего в Псковской области выявлен 4 581 случай заражения коронавирусом, 3 241 человек выздоровел, 62 – умерло.