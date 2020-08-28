876 человек заразились коронавирусом в Великих Луках

10:49, 28 августа 2020, ПАИ

В Великих Луках коронавирусной инфекцией заразилось 876 человека. За минувшие сутки количество заболевших COVID-19 в городе увеличилось на три человека, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

По количеству заразившихся коронавирусом в регионе Великие Луки занимают второе место, на первом – Псков (1 462 случая), на третьем – Псковский район (392 случая).

Всего в Псковской области зарегистрирован 4 581 случай заражения коронавирусом, 3 241 человек выздоровел, 62 – умерло.