Божественная литургия в праздник Успения Пресвятой Богородицы проходит в Псково-Печерском монастыре (ПРЯМОЙ ЭФИР)
28 августа в 10:00 в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре началась Божественная литургия в праздник Успения Пресвятой Богородицы.
Также сегодня в 18:00 пройдёт онлайн-видеотрансляция Всенощного бдения с чином погребения Плащаницы Пресвятой Богородицы.
Традиционно в день Успения Пресвятой Богородицы в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре проходит крестный ход. Однако в этом году он отменён в связи со сложной эпидемиологической ситуацией на фоне коронавируса.