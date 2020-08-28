Штат нового детского сада в Неёлово укомплектован на 80%

11:55, 28 августа 2020, ПАИ

Штат нового детского сада в деревне Неелово укомплектован сотрудниками на 80%, об этом заявила заведующая Елена Евлашева на встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, который инспектирует 28 августа строящиеся социальные объекты в Псковском районе.

Всего в новом детском саду будет работать 67 специалистов. По словам заведующей, основной задачей является обеспечение всех желающих местами для решения вопроса с очередью в детские сады в муниципалитете. Новый детский сад рассчитан на 270 мест. В учреждении откроют 12 разновозрастных групп по 20 человек. В данный момент для детей уже обустроены 9 площадок для прогулок и веранды.

Губернатор положительно оценил то, как идёт подготовка нового детского сада к вводу в эксплуатацию.

Детский сад деревне Неёлово Псковского района введут в эксплуатацию в начале октября.