0
12:47
800 тысяч рублей потратят на ремонт ФАПа в деревне Неёлово
12:47
Заседание оперштаба Псковской области по борьбе с COVID-19 ПАИ покажет в прямом эфире
12:30
Нетрезвый мужчина в Новоржеве угрожал местному жителю пневматическим пистолетом
11:55
Штат нового детского сада в Неёлово укомплектован на 80%
11:37
Образовательный модуль «Без срока давности» для вузов России разрабатывают в ПсковГУ
11:23
ВАЗ влетел в припаркованные у больницы в Гдове автомобили
11:21
Александр Котов встретился с председателем Молодежного парламента при Госдуме РФ Марией Воропаевой
Еще новости
Общество

Штат нового детского сада в Неёлово укомплектован на 80%

Штат нового детского сада в Неелов0укомплектован на 80 %. Фото ПАИ.

 

Штат нового детского сада в деревне Неелово укомплектован сотрудниками на 80%, об этом заявила заведующая Елена Евлашева на встрече с  губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, который инспектирует 28 августа  строящиеся социальные объекты в Псковском районе. 

Всего в новом детском саду будет работать 67 специалистов. По словам заведующей, основной задачей является обеспечение всех желающих местами для решения вопроса с очередью в детские сады  в муниципалитете. Новый детский сад рассчитан на 270 мест. В учреждении откроют  12 разновозрастных групп по 20 человек. В данный момент для детей уже обустроены 9 площадок для прогулок и веранды.

Губернатор положительно оценил то, как идёт подготовка нового детского сада к  вводу в эксплуатацию.

Детский сад деревне Неёлово Псковского района введут в эксплуатацию в начале октября.

  • Детский сад в Неелово
    Фото: ПАИ.
  • Детский сад в Неелово
    Фото: ПАИ.
  • Детский сад в Неелово
    Фото: ПАИ.
  • Детский сад в Неелово
    Фото: ПАИ.
  • Детский сад в Неелово
    Фото: ПАИ.
  • Детский сад в Неелово
    Фото: ПАИ.
  • Детский сад в Неелово
    Фото: ПАИ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

800 тысяч рублей потратят на ремонт ФАПа в деревне Неёлово
28 августа 2020
800 тысяч рублей потратят на ремонт ФАПа в деревне Неёлово
Заседание оперштаба Псковской области по борьбе с COVID-19 ПАИ покажет в прямом эфире
28 августа 2020
Заседание оперштаба Псковской области по борьбе с COVID-19 ПАИ покажет в прямом эфире
Нетрезвый мужчина в Новоржеве угрожал местному жителю пневматическим пистолетом
28 августа 2020
Нетрезвый мужчина в Новоржеве угрожал местному жителю пневматическим пистолетом
28 августа 2020
Штат нового детского сада в Неёлово укомплектован на 80%
Образовательный модуль «Без срока давности» для вузов России разрабатывают в ПсковГУ
28 августа 2020
Образовательный модуль «Без срока давности» для вузов России разрабатывают в ПсковГУ
ВАЗ влетел в припаркованные у больницы в Гдове автомобили
28 августа 2020
ВАЗ влетел в припаркованные у больницы в Гдове автомобили
Александр Котов встретился с председателем Молодежного парламента при Госдуме РФ Марией Воропаевой
28 августа 2020
Александр Котов встретился с председателем Молодежного парламента при Госдуме РФ Марией Воропаевой
Новый подход к проведению мероприятий: Агентство инвестиционного развития Псковской области формирует планы на 2021 год
28 августа 2020
Новый подход к проведению мероприятий: Агентство инвестиционного развития Псковской области формирует планы на 2021 год

Идет загрузка...