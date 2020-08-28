4 829 жителей России заболели коронавирусом за сутки
За последние сутки в России выявлено 4 829 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
27 августа в стране зафиксировано 110 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 5 905 человек.
Всего по состоянию на утро 28 августа в России выявлено 980 405 случаев заболевания коронавирусом, 798 466 человек выздоровело, 16 914 – умерло. В Псковской области зарегистрирован 4 581 случай заражения коронавирусом, 3 241 человек выздоровел, 62 – умерло.