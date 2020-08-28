Заседание оперштаба Псковской области по борьбе с COVID-19 (ПРЯМОЙ ЭФИР)
В администрации Псковской области проходит заседание регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Псковское агентство информации ведёт прямую трансляцию мероприятия в эфире ПАИ-live.
Ранее Telegram-канал «Официальный канал Псковской области» анонсировал продление до 30 сентября ограничений, связанных с распространением коронавируса в Псковской области. Планируется, что это решение будет принято на сегодняшнем заседании оперштаба.