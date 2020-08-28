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Общество

Не менее 33 тысяч человек в Псковской области переболели COVID-19

 

Не менее 33 тысяч человек в Псковской области переболели COVID-19, заявил главный санитарный врач региона Александр Нестерук на заседании оперативного штаба 28 августа. Об этом передает корреспондент Псковского агентства информации.

Причем большинство жителей области перенесли болезнь в лёгкой форме. Ранее сообщалось, что, по мнению Александра Нестерука, реальная цифра заболевших коронавирусом в семь раз выше, чем данные, которые приводит официальная статистика.

В связи с этим главный санитарный врач отметил, что в Псковской области следует усилить проверки относительно соблюдения масочного режима.

Он также добавил, что в последние четыре дня в регионе наблюдается некоторое снижение заболеваемости коронавирусом. «Но когда начнут формироваться детские коллективы, будет сложнее», - констатировал Нестерук.

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