Михаил Ведерников всё ещё рекомендует псковичам воздерживаться от массовых мероприятий
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рекомендовал псковичам воздержаться от массовых мероприятий. Об этом он заявил на заседании оперштаба 28 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
«Впереди у нас сложный двух-трёхмесячный период. Пока нет необходимости говорить о третьем этапе снятия ограничений, но даже сейчас можно спокойно работать, передвигаться, учиться. Однако от нашей ответственности зависит то, как мы пройдем этот период. Я ориентирую вас на серьезную работу», - обратился губернатор к коллегам.
Он также добавил, что вводимые послабления в виде разрешения на работу уличных надувных аттракционов направлены на сохранение малого бизнеса. По словам Михаила Ведерникова, все решения принимаются максимально «ювелирно».