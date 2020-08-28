Михаил Ведерников всё ещё рекомендует псковичам воздерживаться от массовых мероприятий

14:44, 28 августа 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рекомендовал псковичам воздержаться от массовых мероприятий. Об этом он заявил на заседании оперштаба 28 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Впереди у нас сложный двух-трёхмесячный период. Пока нет необходимости говорить о третьем этапе снятия ограничений, но даже сейчас можно спокойно работать, передвигаться, учиться. Однако от нашей ответственности зависит то, как мы пройдем этот период. Я ориентирую вас на серьезную работу», - обратился губернатор к коллегам.

Он также добавил, что вводимые послабления в виде разрешения на работу уличных надувных аттракционов направлены на сохранение малого бизнеса. По словам Михаила Ведерникова, все решения принимаются максимально «ювелирно».