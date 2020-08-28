Аттракционы откроют для псковичей 29 августа

20:44, 28 августа 2020, ПАИ

Об ограничениях их работы сказано в тексте изменений указа губернатора.

Так, к аттракционам предъявляются общие требования по выполнению санитарно-противоэпидемических мероприятий на открытом воздухе.

Надувные аттракционы и вовсе должны обеспечивать не менее пяти квадратных метров площади игровой поверхности каждому посетителю. Предварительно необходимо обрабатывать руки посетителей дезинфицирующим средством. Все контактные поверхности аттракциона будут обрабатываться каждые два часа.

Кроме того, сотрудники надувных аттракционов обязаны фиксировать фамилию, имя, отчество одного из родителей или лиц, сопровождающих несовершеннолетнего посетителя, и его контактные данные – номер телефона или адрес.

Ранее ПАИ опубликовало полный текст изменений в указ губернатора «О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции» от 28.08.2020.