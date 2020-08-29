Скончался исполнитель роли Чёрной Пантеры Чедвик Боузман

09:35, 29 августа 2020, ПАИ

В Лос-Анджелесе в возрасте 43 лет скончался актёр Чедвик Боузман, сыгравший главную роль в фильме «Чёрная Пантера». У него был диагностирован рак толстой кишки III стадии в 2016 году, и он боролся с болезнью последние четыре года, пока рак не перешёл в IV стадию. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Twitter Боузнама.

Как пишет портал TMZ, Боузман скончался в своём доме в Лос-Анджелесе в окружении семьи. Публично о своём диагнозе он ранее не говорил.

Недавно Чедвик Боузман вызвал беспокойство у своих поклонников, так как на видеороликах в социальных сетях он выглядел очень худым.

Самая заметная роль актёра – первый чёрный супергерой Marvel в «Чёрной Пантере» вместе с серией фильмов «Мстители».