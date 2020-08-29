Новый очаг коронавируса выявили в Псковской области
В Псковской области выявлен новый очаг заболеваемости коронавирусом – в стоматологической клинике Пскова. Как написал губернатор Псковской области в своём Instahram, специалисты выявили пятерых инфицированных.
Также новых заболевших выявили в действующих очагах: в Псково-Печерском монастыре добавилось двое заболевших, в санатории «Гороховое озеро» – один.
Ранее сообщалось, что за последние сутки в Псковской области ещё 22 человека заразились коронавирусом.