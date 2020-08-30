Ведерников: Псковская область вступает в непростой период борьбы с коронавирусом

15:53, 30 августа 2020, ПАИ

Псковская область входит в непростой период борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников своём очередном видеообращении к жителям региона.

По словам губернатора, эпидемическая ситуация в Псковской области остаётся стабильной и в последние несколько дней даже зафиксировано незначительное снижение динамики распространения заболевания. Это дало руководству региона возможность скорректировать действующие противовирусные ограничения.

«Согласно последней версии указа разрешена работа детских игровых комнат, развлекательных батутов на открытом воздухе, зон отдыха в торговых центрах. При этом мы по-прежнему не рекомендуем посещать места массового скопления людей, и для каждого из перечисленных решений есть целый ряд дополнительных требований, которые призваны снизить объективно существующие риски», – сказал Ведерников.

Он также подчеркнул, что такие шаги прежде всего направлены на сохранение экономики и рабочих мест, но не означают отсутствие опасности.

«Более того, хочу призвать вас к особой бдительности и осторожности», – заключил Ведерников.