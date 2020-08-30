Крайне важно, чтобы дети в Псковской области учились в полноценном режиме — губернатор

15:52, 30 августа 2020, ПАИ

«Крайне важно, чтобы дети учились в полноценном режиме, получали хорошее образование, могли отметить День знаний, как того требует один из самых важных праздников в году», – заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников своём очередном видеообращении в Instagram.

По его словам, все перечисленные пункты, касающиеся безопасного учебного процесса в регионе, будут обеспечены. Ведерников считает, что это «самый серьёзный вызов с момента прохождения пика заболевания».

«Преодолеть его можно только при разумном, взвешенном отношении ко всем правилам Роспотребнадзора, при честном и открытом диалоге родителей и детей, слаженной работе специалистов систем образования и здравоохранения», – резюмировал губернатор.