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Общество

Крайне важно, чтобы дети в Псковской области учились в полноценном режиме — губернатор

«Крайне важно, чтобы дети учились в полноценном режиме, получали хорошее образование, могли отметить День знаний, как того требует один из самых важных праздников в году», – заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников своём очередном видеообращении в Instagram.

По его словам, все перечисленные пункты, касающиеся безопасного учебного процесса в регионе, будут обеспечены. Ведерников считает, что это «самый серьёзный вызов с момента прохождения пика заболевания».

«Преодолеть его можно только при разумном, взвешенном отношении ко всем правилам Роспотребнадзора, при честном и открытом диалоге родителей и детей, слаженной работе специалистов систем образования и здравоохранения», – резюмировал губернатор. 

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