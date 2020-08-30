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Общество

Михаил Ведерников развеял слухи о введении карантина в Псковской области с 20 сентября

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников развеял слухи о введении карантина в регионе и повторном переходе на дистанционное обучение с 20 сентября. Об этом он заявил в своем видеообращении в Instagram.

«Никто не ведёт речь о введении карантина и дистанционного обучения с 20 сентября. Это просто слухи, никаких оснований под которыми нет», - сказал он.  

Кроме того, псковский губернатор рассказал о рекомендациях, которые должны соблюдать школьники и родители. По его словам, родители обязаны напомнить детям, что, соблюдая предписания, они таким образом они защищают даже не себя, а своих родителей, дедушек и бабушек.

«Прежде всего, это базовые вещи – такие как соблюдение по возможности социальной дистанции, личная гигиена, дезинфекция поверхностей, отказ от рукопожатий и использование средств индивидуальной защиты», - добавил Ведерников. 

Он подчеркнул, что, вероятно, школьникам будет трудно целый день просидеть в маске, но в школьных коридорах её лучше надеть. 

«Кроме того, стоит ограничить общение с параллельными классами, стараться избегать лишних контактов, в особенности с теми, у кого наблюдаются признаки ОРВИ. Наконец, самое первое, что нужно сделать по возвращению домой – тщательно вымыть руки. Всё это несложно, но значительно снижает вероятность распространения коронавируса», - заключил Михаил Ведерников. 

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