Более 20 человек погибли на дорогах Псковской области с начала августа

16:00, 30 августа 2020, ПАИ

С начала августа уже больше 20 человек погибли на дорогах Псковской области, заявил губернатор региона Михаил Ведерников в своем видеообращении в Instagram.

Он напомнил об аварии в Великих Луках, в которой погибли двое детей. Михаил Ведерников назвал ее «чудовищной» и еще раз выразил соболезнования родным и близким погибших детей. «Дай вам Бог сил пережить это горе», - добавил губернатор.

Кроме того, Ведерников рассказал и о другом ДТП, которое произошло 27 августа в Великолукском районе. В результате тройного ДТП два водителя погибли на месте и двое детей пострадали – и одна девочка остаётся в тяжёлом состоянии.

Михаил Ведерников назвал такую статистику смертей в ДТП в регионе «очень тяжёлой и тревожной».