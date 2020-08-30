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Общество

Более 20 человек погибли на дорогах Псковской области с начала августа

С начала августа уже больше 20 человек погибли на дорогах Псковской области, заявил губернатор региона Михаил Ведерников в своем видеообращении в Instagram.

Он напомнил об аварии в Великих Луках, в которой погибли двое детей. Михаил Ведерников назвал ее «чудовищной» и еще раз выразил соболезнования родным и близким погибших детей. «Дай вам Бог сил пережить это горе», - добавил губернатор. 

Кроме того, Ведерников рассказал и о другом ДТП, которое произошло 27 августа в Великолукском районе. В результате тройного ДТП два водителя погибли на месте и двое детей пострадали – и одна девочка остаётся в тяжёлом состоянии. 

Михаил Ведерников назвал такую статистику смертей в ДТП в регионе «очень тяжёлой и тревожной».

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