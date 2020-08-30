Михаил Ведерников поручил проанализировать состояние дороги в Великих Луках, где погибли дети

15:59, 30 августа 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил проанализировать состояние дорожного участка, где 26 августа погибли дети. По его мнению, место «действительно сложное и небезопасное». В качестве временного решения там будут подсыпаны обочины, чтобы пешеходы могли передвигаться не по проезжей части, заявил глава региона в своем традиционном видеообращении.

Ведерников также отметил, что в 2021 году за счёт экономии от других аукционов на этом участке дороги пройдет реконструкция, будут обустроены пешеходные дорожки и уличное освещение.

«Здесь, по крайней мере, сделаем всё возможное, чтобы трагедия не повторилась», - сказал губернатор.

По словам главы региона, власти уделяют большое внимание качеству дорог, приведению их в нормативное состояние на всей территории области. Но, к сожалению, нередко происходит так, что люди начинают по ним «гонять», полностью игнорируя скоростной режим.

«Это говорит о том, что каждый новый объект нуждается в дополнительном контроле, установке видеокамер и ужесточению штрафов за нарушения. Эта работа постепенно проводится, но на всё сразу денег не всегда хватает. Другая сторона вопроса – в Псковской области дорожной фонд десятилетиями оставался недофинансированным, из-за чего большая доля дорог остаётся в тяжёлом состоянии, не имеют достаточного освещения и организованных дорожек. Всё это серьёзная проблема, которой мы уделяем первостепенное значение. На её полное решение объективно нужен не один год и не одна сотня миллиардов рублей», - сказал Михаил Ведерников.

Кроме того, он подчеркнул, что происходящее в августе требует оперативных решений. Ведерников анонсировал проведение на следующей неделе совещания комиссии по безопасности дорожного движения, чтобы «обсудить первоочередные меры».