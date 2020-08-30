Тревожным сигналом назвал Михаил Ведерников забастовку водителей маршруток в Великих Луках

15:57, 30 августа 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал прошедшую на прошлой неделе забастовку водителей маршруток в Великих Луках «тревожным сигналом». Об этом он заявил в своем уже традиционном видеообращении к жителям региона.

«До полноценной блокировки работы транспорта, к счастью, дело не дошло, но сигнал тревожный», - сказал губернатор.

Он объяснил причины этой забастовки. По его словам, одним из следствий пандемии стал выход из тени большого количества предприятий, которые пострадали от коронавируса, но при этом они не могли рассчитывать на государственную поддержку из-за отсутствующих документов. Ведерников подчеркнул, что власти региона также увидели направления, которые глобально нужно приводить в порядок в соответствие с законодательством.

«Общественный транспорт в Великих Луках – это история бюрократического хаоса. Здесь было большое количество сложностей и неточностей, которые сейчас исправляются. Процесс практически завершён – к 1 октября все маршруты будут работать по новым корректным госконтрактам», - сказал губернатор и назвал ситуацию с забастовкой «результатом обоюдного недопонимания всех задействованных в этой работе сторон».

«Необходимые разъяснения даны. Рассчитываю, что больше такого не повторится, и дальше продолжится спокойная работа в рамках действующего законодательства», - резюмировал Михаил Ведерников.