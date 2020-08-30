Автобусы большого класса выйдут на улицы Великих Лук в начале 2021 года

15:58, 30 августа 2020, ПАИ

В начале 2021 года на улицы Великих Лук в рамках пилотного проекта выйдут автобусы большого класса. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем очередном видеообращении к жителям региона.

По его словам, сейчас идет процесс закупки таких автобусов для Великих Лук, прорабатываются первые маршруты.

«Ждать осталось недолго», - заверил Ведерников.

Кроме того, он напомнил о запуске второго прямого авиарейса Псков-Калининград от компании «Скол». Губернатор заявил, что самолет будет летать три раза в неделю.

«Самое примечательное – это первый случай, когда авиакомпания начала летать без субсидий из регионального бюджета. Верю, дальше их список будет только расти», - заключил Михаил Ведерников.