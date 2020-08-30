Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с наступающим Днём знаний

15:55, 30 августа 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил всех учеников, родителей и учителей с наступающим Днём знаний. Об этом он заявил в своём видеообращении.

«Это яркий и добрый праздник, который в нашей стране имеет глубокие и горячо любимые традиции. В этом году я как отец отмечаю его вместе со всеми родителями – моя дочка идёт в первый класс», – сказал губернатор.

Ведерников также подчеркнул, что разделяет радость родителей, и пожелал каждому ребёнку удачного учебного года, крепкого здоровья и «новых удивительных открытий на пути познания нашего прекрасного мира».