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Общество

Дорожные работы кипят: автопутешествие на юг

Дорожный каток «Миражъ» - модель 1873 года. Такие дорожные машины в конце 19 в. в начале 20 в. производились в Петербурге и Брянске

На автомобильной дороге Смоленск – Брянск, не доезжая до Рославля с пяток километров, я всегда останавливаюсь. В селе Остер, у административного здания Рославлевского ДПМК, создан уникальный придорожный уголок с  малыми архитектурными формами и историческими машинами на постаментах и площадках. Супруга ворчит, мол, сколько можно одно и то же каждый год фотографировать. Но в том-то и дело, что из года в год здесь обязательно что-нибудь да прибавляется и меняется в лучшую сторону. Начиналось с чудо-памятника дорожному паровому катку «Миражъ», неизвестно где и как сохранившегося до наших времен.

Именно такие дорожные машины в конце XIX – начале XX века производились в Петербурге и Брянске. Несмотря на то что эта модель изготавливалась по германскому подобию, российские машины отличались большей надёжностью и производительностью и даже продавались за рубеж. Рядом с паровым монстром XIX века через какое-то время нашлось место и для экземпляра из ещё не так давно имевшейся многочисленной советской армии дорожной техники. Дорожный каток ДУ-50 был самой массовой машиной этого типа, он выпускался с 1973 по 1984 год. Было произведено около 15 000 экземпляров. В любимом всеми мультфильме «Ну, погоди!» в одной из серий волк гонялся за зайцем именно на таком «болиде».

  • Дорожный каток «Миражъ» - модель 1873 года. Такие дорожные машины в конце 19 в. в начале 20 в. производились в Петербурге и Брянске
    Фото: Николай Бесклёвный
  • Дорожный каток «Миражъ» - модель 1873 года. Такие дорожные машины в конце 19 в. в начале 20 в. производились в Петербурге и Брянске
    Фото: Николай Бесклёвный
  • Дорожный каток «Миражъ» - модель 1873 года. Такие дорожные машины в конце 19 в. в начале 20 в. производились в Петербурге и Брянске
    Фото: Николай Бесклёвный
  • Герои мультфильма великолепно вписались в смоленский придорожный ансамбль.
    Фото: Николай Бесклёвный
  • Герои мультфильма великолепно вписались в смоленский придорожный ансамбль.
    Фото: Николай Бесклёвный
  • На скамейку присел отдохнуть дорожный рабочий, в руках – огромный камень. Очень символично, именно такой объем работ и предстоит выполнить автодорожникам России. И мы им помогаем, как можем.
    Фото: Николай Бесклёвный
  • На скамейку присел отдохнуть дорожный рабочий, в руках – огромный камень. Очень символично, именно такой объем работ и предстоит выполнить автодорожникам России. И мы им помогаем, как можем.
    Фото: Николай Бесклёвный
  • Здесь же и скамейки симпатичные, и пенечки оригинальные.
    Фото: Николай Бесклёвный
  • Здесь же и скамейки симпатичные, и пенечки оригинальные.
    Фото: Николай Бесклёвный
  • Уважают здесь аистов. Очень много их у дороги.
    Фото: Николай Бесклёвный
  • Уважают здесь аистов. Очень много их у дороги.
    Фото: Николай Бесклёвный
  • Дорожные работы кипят: автопутешествие на юг
    Фото: Николай Бесклёвный

И герои мультика, сойдя с экранов, великолепно вписались в смоленский придорожный ансамбль. Это и есть новинка 2020 года. Два года назад здесь появился и главный герой дорожных сражений –  человек. И весьма оригинально воплощён образ дорожного рабочего, метко и в то же время с юмором: на скамейку присел отдохнуть очень загорелый работяга в сапогах, в рукавицах, со шляпой на голове, а в руках держит и не выпускает огромный, просто нереального размера камень. Очень символично, ведь именно такой объём работ и предстоит выполнить автодорожникам России.

На всём моём маршруте протяжённостью 2 000 км встретилось несметное количество работающей дорожной техники. Работы кипят – и это здорово! Но, что огорчает, лишь единичными экземплярами мелькают там отечественные КамАЗы, а всё остальное – Япония, Германия, Швеция и другие заморские производители. А ведь некогда и укладчики асфальта, и катки, и бульдозеры с экскаваторами на 90 % были свои, отечественные. Может, поэтому и получаются новые российские автомагистрали самыми дорогими в мире по стоимости за 1 километр?

Николай Бесклёвный
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