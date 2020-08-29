0
23:55
Въезд в Россию в условиях пандемии могут разрешить иностранным студентам
23:02
Почти 81 тысячу исследований на коронавирус провели в Псковской области
21:33
Дорожные работы кипят: автопутешествие на юг
21:19
В Пскове проходит второй благотворительный концерт «Спасибо медикам»
20:00
Снизились цены на авиабилеты в несколько регионов России
19:48
Катынь – наше горе и горе польское
19:18
Жизнь московского конного театра в псковской глубинке (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Еще новости
Общество

Память актёра Владимира Андреева могут увековечить в Москве

В Москве могут увековечить память умершего актёра Владимира Андреева. Вопрос об увековечивании памяти актёра и режиссёра рассмотрят в Московской городской Думе, пишет ТАСС.

29 августа на 91-м году скончался народный артист СССР Владимир Андреев. Прощание пройдёт в Театре имени М. Н. Ермоловой, похоронят актёра на Троекуровском кладбище в Москве.

Владимир Андреев внёс огромный вклад в культуру и развитие культуры как страны, так и Москвы. Он был не только актёром, но и режиссёром, который многое отдал театру имени Ермоловой и работам там до последнего.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Въезд в Россию в условиях пандемии могут разрешить иностранным студентам
29 августа 2020
Въезд в Россию в условиях пандемии могут разрешить иностранным студентам
Почти 81 тысячу исследований на коронавирус провели в Псковской области
29 августа 2020
Почти 81 тысячу исследований на коронавирус провели в Псковской области
В Пскове проходит второй благотворительный концерт «Спасибо медикам»
29 августа 2020
В Пскове проходит второй благотворительный концерт «Спасибо медикам»
Снизились цены на авиабилеты в несколько регионов России
29 августа 2020
Снизились цены на авиабилеты в несколько регионов России
Жизнь московского конного театра в псковской глубинке (ФОТОРЕПОРТАЖ)
29 августа 2020
Жизнь московского конного театра в псковской глубинке (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Дожди и до +22 градусов ожидается в Псковской области 30 августа
29 августа 2020
Дожди и до +22 градусов ожидается в Псковской области 30 августа
Читатели Центральной библиотеки Пскова посвятили День кино основателю «Зоопарка»
29 августа 2020
Читатели Центральной библиотеки Пскова посвятили День кино основателю «Зоопарка»
В обновлённом сквере Искусств в Пскове открылась княжеская фотозона
29 августа 2020
В обновлённом сквере Искусств в Пскове открылась княжеская фотозона

Идет загрузка...