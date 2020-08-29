Память актёра Владимира Андреева могут увековечить в Москве

21:08, 29 августа 2020, ПАИ

В Москве могут увековечить память умершего актёра Владимира Андреева. Вопрос об увековечивании памяти актёра и режиссёра рассмотрят в Московской городской Думе, пишет ТАСС.

29 августа на 91-м году скончался народный артист СССР Владимир Андреев. Прощание пройдёт в Театре имени М. Н. Ермоловой, похоронят актёра на Троекуровском кладбище в Москве.

Владимир Андреев внёс огромный вклад в культуру и развитие культуры как страны, так и Москвы. Он был не только актёром, но и режиссёром, который многое отдал театру имени Ермоловой и работам там до последнего.