В Пскове проходит второй благотворительный концерт «Спасибо медикам»

21:19, 29 августа 2020, ПАИ

Благотворительный концерт «Спасибо медикам» проходит в Пскове во второй раз. На этот раз концерт проводят в Псковской областной филармонии, сообщили Псковскому агентству информации в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Концерт открыли Аркадий Галковский (саксафон) и Екатерина Андреева (вокал). В концерте также примет участие Евгения Зима, солистка группы «Евгения Зима Band». Благотворительный концерт проходит при соблюдении дистанции и санитарно-гигиенических требований.

Первый благотворительный концерт собрал более 600 тысяч рублей.