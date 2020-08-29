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Общество

В Пскове проходит второй благотворительный концерт «Спасибо медикам»

Благотворительный концерт «Спасибо медикам» проходит в Пскове во второй раз. На этот раз концерт проводят в Псковской областной филармонии, сообщили Псковскому агентству информации в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Концерт открыли Аркадий Галковский (саксафон) и Екатерина Андреева (вокал). В концерте также примет участие Евгения Зима, солистка группы «Евгения Зима Band». Благотворительный концерт проходит при соблюдении дистанции и санитарно-гигиенических требований. 

Первый благотворительный концерт собрал более 600 тысяч рублей.

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