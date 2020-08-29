Въезд в Россию в условиях пандемии могут разрешить иностранным студентам

23:55, 29 августа 2020, ПАИ

В условиях пандемия иностранным студентам могут разрешить въезд в Россию. Изменения вносятся в распоряжения правительства, пишет ТАСС.

Иностранным студентам могут разрешить въезжать на территорию РФ для получения образования и продолжения обучения в российских вузах. Об этом сообщается в письме главы Роспотребнадзора Анны Поповой руководителям территориальных органов ведомства.

Планируется также разрешить въезд в Россию тем, кто проходит обучение в вузах Минобороны России, и принимаемым на обучение в 2020/21 учебном году по действующим учебным визам из государств, с которыми установлен визовый режим, или по спискам, направляемым Минобороны России в ФСБ России, из государств, с которыми установлен безвизовый режим.

Иностранцы, приезжающие в Россию, должны иметь справку с отрицательным тестом на коронавирус, которая должна быть получена не менее чем за три дня до прибытия в страну.

К занятиям иностранные граждане допускают после 14-дневной изоляции с проведением на 10-12-й день обследования на коронавирус. Согласно данным за 29 августа, в России коронавирусом заразилось 985 346 человек.