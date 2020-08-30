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Общество

Коронавирус в Псковской области обнаружен ещё у 32 человек

Коронавирус в Псковской области обнаружен ещё у 32 человек. Число подтверждённых случаев COVID-19 в регионе достигло 4 635, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Выздоровели 33 псковича. Таким образом, от коронавируса сумели оправиться 3 288 псковичей. На данный момент проведены 81 473 исследования на коронавирус, в том числе 477 – за минувшие сутки.

Ранее сообщалось, что умерли ещё три псковича.

Статистика по районам выглядит так: Псков – 1 477 случаев, Великие Луки – 883, Бежаницкий район – 55, Великолукский район – 191, Гдовский район – 88, Дедовичский район – 69, Дновский район – 108, Красногородский район – 41, Куньинский район – 41, Локнянский район – 14, Невельский район – 148, Новоржевский район – 26, Новосокольнический район – 128, Опочецкий район – 49, Островский район – 340, Палкинский район – 53, Печорский район – 90, Плюсский район – 103, Порховский район – 164, Псковский район – 398, Пустошкинский район – 27, Пушкиногорский район – 11, Пыталовский район – 23, Себежский район – 36, Стругокрасненский район – 48, Усвятский район – 24.

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