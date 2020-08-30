Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря в Пскове возвращается к привычному режиму работы

19:29, 30 августа 2020, ПАИ

С 1 сентября его можно посетить с 11:00 до 18:00, сообщают в одном из сообществ музея-заповедника в соцсети «ВКонтакте».

Уже послезавтра храм с уникальными фресками XII века будет открыт для гостей со вторника по воскресенье в течение полного рабочего дня. Касса работает до 17:30. Последний вторник месяца – санитарный день.

В музее напоминают, что попасть в собор можно лишь при хорошей погоде, без осадков. Посетителям необходимо взять с собой маски.

Ранее ПАИ рассказывало, что с 12 августа Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря по требованию Роспотребнадзора был открыт для посещения только в рамках сеансов или в составе экскурсии.