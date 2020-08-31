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Общество

Коэффициент распространения коронавируса в России превысил единицу

Фото: Дарья Хваткова

В России коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции 30 августа поднялся до 1,03, сообщает ТАСС.

Это стало максимальным значением коэффициента распространения COVID-19 по России с 3 июня. 

Сообщается, что превышение коэффициентом единицы не обязательно плохой показатель. В данном случае речь идет о стабилизации числа выявляемых случаев. По подсчетам ТАСС, среднесуточная заболеваемость на утро 30 августа составила около 4 820 случаев, тогда как 3 июня она была немногим менее 8 830 случаев.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько в среднем человек успевает заразить один инфицированный до момента своей изоляции.  Если в регионе показатель опускается до  единицы, можно приступать к ослаблению ограничительных мер. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.

На данный момент в Псковской области ограничения, связанные с распространением коронавируса, продлены до 30 сентября

 

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