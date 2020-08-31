4 993 жителя России заболели коронавирусом за сутки
За последние сутки в России выявлено 4 993 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
30 августа в стране зафиксировано 83 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 2 405 человек.
Всего по состоянию на утро 31 августа в России выявлено 995 319 случаев заболевания коронавирусом, 809 387 человек выздоровело, 17 176 – умерло. В Псковской области зарегистрировано 4 638 случаев заражения коронавирусом, 3 334 человека выздоровело, 65 – умерло.