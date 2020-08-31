1 480 человек заболели коронавирусом в Пскове

12:14, 31 августа 2020, ПАИ

В Пскове коронавирусом заразились 1 480 человек. За минувшие сутки количество заражённых COVID-19 в городе увеличилось на три человека, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

По количеству заразившихся коронавирусом в регионе Псков занимает первое место, на втором – Великие Луки (883 случая), на третьем – Псковский район (398 случаев).

Всего в Псковской области выявлено 4 638 случаев заражения коронавирусом, 3 334 человека выздоровело, 65 – умерло.