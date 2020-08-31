Ни один человек не заразился коронавирусом в Великих Луках за сутки

13:03, 31 августа 2020, ПАИ

В Великих Луках коронавирусной инфекцией заразилось 883 человека. За минувшие сутки ни один человек не заболел COVID-19 в городе, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

По количеству заразившихся коронавирусом в регионе Великие Луки занимают второе место, на первом – Псков (1 480 случаев), на третьем – Псковский район (398 случаев).

Всего в Псковской области зарегистрировано 4 638 случаев заражения коронавирусом, 3 334 человека выздоровело, 65 – умерло.