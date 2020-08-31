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Общество

Мост Дружбы: Какие программы приграничного сотрудничества реализуются в Пскове (ЛОНГРИД)

Фото ПАИ.

Географическое положение Пскова позволяет городу участвовать во многих программах приграничного сотрудничества и привлекать финансирование для развития местных приграничных территорий. Администрация Пскова участвует в реализации проектов по трём программам приграничного сотрудничества: «Россия – Латвия» на период 2014-2020 годов, «Россия – Эстония» на период 2014-2020 годов и в программе трансграничного сотрудничества «Интеррег. Регион Балтийского моря».

В 2020 году в рамках этих программ администрация Пскова благоустраивает три инфраструктурных проекта. В частности, реконструирует объект культурного наследия регионального значения «Усадьба Беклешова», который располагается на улице Георгиевской, 4. Другой проект в рамках программы «Россия – Латвия» – реконструкция сквера на Четырёх углах – уже завершён.

Псковское агентство информации собрало основные данные об участии Пскова в программах приграничного сотрудничества, рассказало о целях и задачах программ приграничного сотрудничества для города, а также об основных мероприятиях, которые проводятся в рамках программ в Пскове.

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