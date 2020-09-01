Пропавшую 13-летнюю великолучанку нашли

12:03, 01 сентября 2020, ПАИ

В Великих Луках нашли пропавшую 13-летнюю Александру Быкову, 31 августа девочка находилась в жилом районе «Дружба» и не вернулась домой. Об этом сообщается в группе поискового отряда «След. Великие Луки».

«Саша найдена. Информацию подтвердили в отделе внутренних дел Великих Лук», - написали в посте.

Родственники сразу обратились в полицию и вели самостоятельные поиски. Девочку заметили, но она стала прятаться от полицейских и волонтеров. Александра читала группы в социальной сети «ВКонтакте» и знала, где ее будут искать, пишет «Комсомольская правда. Псков».