Андрей Турчак стал дедушкой
Секретарь генсовета партии «Единая Россия», вице-спикер Совета Федерации, экс-губернатор Псковской области Андрей Турчак стал дедушкой в 44 года. Старшая из его дочерей 22-летняя Ольга 22 августа родила сына.
1 сентября девушка впервые опубликовала фотографии первенца в своём Instagram.
Подписчики поздравляют Ольгу с рождением сына и желают ей и малышу здоровья.
Ольга Турчак - профессиональная актриса. В 2018 году она окончила Российский государственный институт сценических искусств. А 11 сентября состоится премьера первого фильма с участием Ольги - «Смотри как я». Картина снималась летом 2019 года в Таганроге и должна была выйти в прокат ещё в апреле, однако из-за коронавируса премьеру перенесли на сентябрь. В кинотеатрах ленту можно будет увидеть с 17-го числа.