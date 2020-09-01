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Общество

Андрей Турчак стал дедушкой

Секретарь генсовета партии «Единая Россия», вице-спикер Совета Федерации, экс-губернатор Псковской области Андрей Турчак стал дедушкой в 44 года. Старшая из его дочерей 22-летняя Ольга 22 августа родила сына.

1 сентября девушка впервые опубликовала фотографии первенца в своём Instagram.

Подписчики поздравляют Ольгу с рождением сына и желают ей и малышу здоровья. 

Ольга Турчак - профессиональная актриса. В 2018 году она окончила Российский государственный институт сценических искусств. А 11 сентября состоится премьера первого фильма с участием Ольги - «Смотри как я». Картина снималась летом 2019 года в Таганроге и должна была выйти в прокат ещё в апреле, однако из-за коронавируса премьеру перенесли на сентябрь. В кинотеатрах ленту можно будет увидеть с 17-го числа.

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